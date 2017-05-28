В Красноярском крае конные полицейские догнали убежавшего в лес мужчину
Вчера, 19:23 \\ Происшествия

В Красноярском крае конные полицейские догнали подозрительного мужчину, попытавшегося укрыться в лесу. Об успехах отчитались в ГУ МВД по региону 27 января.

 Инцидент произошел в Канском районе. Возле дачных участков поселка Бережки патрулирующие местность кавалеристы заметили местного жителя, который при их появлении начал вести себя подозрительно, а затем убежал в лесной массив. Отправившиеся в погоню правоохранители смогли задержать подозреваемого.

Во время обыска в его кармане обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза распознала в нем более 30 граммов марихуаны. Наличие наркотического средства задержанный пытался опрадать намерением самостоятельно его употребить. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье, которая предусматривает до трех лет тюремного заключения.

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Александр Лубяной
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