В Красноярском крае конные полицейские догнали убежавшего в лес мужчину

В Красноярском крае конные полицейские догнали подозрительного мужчину, попытавшегося укрыться в лесу. Об успехах отчитались в ГУ МВД по региону 27 января.

Инцидент произошел в Канском районе. Возле дачных участков поселка Бережки патрулирующие местность кавалеристы заметили местного жителя, который при их появлении начал вести себя подозрительно, а затем убежал в лесной массив. Отправившиеся в погоню правоохранители смогли задержать подозреваемого.

Во время обыска в его кармане обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза распознала в нем более 30 граммов марихуаны. Наличие наркотического средства задержанный пытался опрадать намерением самостоятельно его употребить. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье, которая предусматривает до трех лет тюремного заключения.