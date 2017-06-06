В Кирове "разобрали на дрова" пианино в парке

Как установили активисты движения "Красивый Киров", в городе уничтожено пианино в парке Гагарина. Об этом рассказали в группе "Строим Киров".

Жители города были в восторге от открытия, делали рядом с ним фото и видео. Это было второе пианино, которое было установлено в прошлом году в июне. Дикари жестоко разломали инструмент на мелкие детали и растаскали его. Сначала пострадали клавиши, потом передняя панель, сиденье было украдено ранее, после чего на сайте было обнаружено объявление с частями, которые унесли. На данный момент от него осталось несколько дощечек, все остальное исчезло.

Организатор движения активистов Анатолий Курбатов пообещал, что весной в парке установят новое пианино.