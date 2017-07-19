27 января в одном из дворов Нижнего Новгорода мужчину насмерть сбил мусоровоз. Об этом очевидцы происшествия написали в социальных сетях.

ДТП произошло в Советском районе города. Днем вблизи дома на улице Богородского. По неустановленной причине водитель мусоровоза наехал на пешехода, из-за чего последний скончался.

К месту инцидента приехала бригада "скорой помощи" и сотрудники МЧС, однако оказание помощи пострадавшему стало бесполезным по причине наступившей смерти. Специалисты из правоохранительных органов изучают обстоятельства и пытаются выяснить истинную причину происшествия.