Под Кировом в мусорный бак выбросили собаку в мешке

В Кировской области в мусорный бак выбросили собаку в мешке. Инцидент произошел сегодня утром в Котельниче.

Жительница Кировской области пришла в ужас, когда обнаружила в мусорном баке полностью здоровую живую собаку. Питомец был крепко обвязан веревкой и засунут в мешок. В таком виде он оказался кем-то выброшенным среди других гор мусора в контейнере.

Инцидент был зафиксирован в городе Котельнич сегодня утром. Фотографии собаки попали в группы социальных сетей. В настоящее время животное находится в руках зоозащитников на передержке. Затем псу необходимо будет найти полноценного хозяина.

В Сети очень бурно отреагировали на жестокое обращение с животным и намерены найти человека, который мог такое совершить.

Ранее мы рассказывали о случае, что произошел в Калининградской области. Тогда местная жительница открыла окно и выбросила с пятого этажа жилого дома трех щенков. Две собаки скончались сразу, еще один питомец оказался у ветеринаров.