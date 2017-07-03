В Кирове девочку госпитализировали с ожогами после игры с зажигалкой

26 января девочку из Кирова госпитализировали с ожогами после того, как она игралась с зажигалкой. О происшествии уведомили в городском ОДНПР.

Мать уединилась в ванной комнате, из-за чего ребенок временно остался без присмотра. Предполагается, что от скуки девочка изучила содержимое карманов куртки и обнаружила внутри зажигалку. В процессе игры с огнем она по неосторожности обожглась.

Бригада "скорой помощи" прибыла по вызову и увезла пострадавшую в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Теперь о её ожогах заботятся местные специалисты. Риска для жизни и здоровья нет. Тем временем правоохранители организовали доследственную проверку. Они намерены изучить обстоятельства инцидента, которые привели к трамам.