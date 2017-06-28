В Кирове из-за кипящего масла едва не сгорела квартира

26 января текущего года произошло возгорание жилой квартиры в доме по улице Р.Юровской в Кирове. Причиной возгорания послужило беспечное обращение с огнем хозяйки квартиры.

Женщина занималась подготовкой к ужину и поставила одну из кастрюль с маслом на включенную электроплиту, чтобы приготовить еду во фритюре. После того как хозяйка открыла крышку кастрюли молниеносно вспыхнуло кипящее масло. Шокированная женщина пыталась залить горящее масло при помощи воды, что в итоге послужило дальнейшей причиной распространения огня на потолок и кухонную мебель. Выехавшие на место вызова сотрудники пожарной охраны попали в сильно задымленную квартиру. До их приезда пожар уже успел уничтожить натяжной потолок, на площади 20 кв. м. В помещении кухни также пострадала мебель и сильно закоптились стены.

По факту произошедшего ЧП проводится проверка и выясняются все обстоятельства, которые привели к печальным последствиям.