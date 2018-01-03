На Камчатке ураганом сдуло жилой дом

На Камчатке ураганом сдуло целый жилой дом. Инцидент произошел 27 января в краевой столице российского полуострова.

В Петропавловске-Камчатском сегодня не удержался под стремительным напором природной стихии небольшой строящийся дом. При очередном порыве ветра шаткие конструкции рассыпались и от него практически ничего не осталось.

Очевидцы, проживающие рядом с пострадавшим объектом, рассказали, что жилой частный дом не был достроен и при небольших размерах имел всего один этаж неполной постройки.

По их версии, сильный ветер смог сдуть ненадежный каркас здания с места и произошел несчастный случай. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер в Камчатском крае смог оборвать ряд электропроводов, а также опрокинул конструкцию светофорного объекта на минувшей неделе.

В это же время вулкан Карымский на Камчатке выбросил в небо пепельные массы на 5 километров.