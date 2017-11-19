300 животных были спасены во время пожара на Камчатке

27 января во время тушения пожара, который произошел на Камчатке, было спасено до двухсот коров и 100 овец. О данном происшествии проинформировали в ГУ МЧС Российской Федерации по Камчатскому краю.

Сведения о чрезвычайном происшествии поступили на пост сотрудников пожарной охраны в полночь 27 января. Со слов звонившего гражданина, возгорание началось в бетонном коровнике, размеры которого достигают 200 на 30 метров в населенном пункте Мильково Мильковского района.

Как отметили в ведомстве, уже в 1:07 ночи сотрудниками пожарной охраны был в полной мере потушен пожар. В результате случившегося инцидента в коровнике был поврежден инвентарь и вещи на общей площади до десяти квадратных метров.

На данный момент времени, сотрудниками государственной пожарной охраны выясняются все обстоятельства, которые могли привести к началу возгорания.