В Москве загорелся электрокабель в жилом доме. Инцидент произошел в самом центре российской столицы и никто не пострадал.

Сегодня пожарные бригады Москвы вынуждены были выехать на вызов. Тревожный звонок поступил с улицы Спиридоновка, которая находится в пределах Садового кольца. Сообщается, что на первом этаже жилого здания загорелся электрокабель в специальном помещении. Площадь возгорания составила несколько квадратных метров. Профессиональные тушители смогли справиться с огнем за несколько минут. В результате инцидента никто не пострадал. Какой урон нанесен имуществу здания, пока подсчитать не удалось. В настоящее время эксперты пытаются установить точную причину возникновения открытого горения.

Ранее мы сообщали, что в Москве водитель такси ограбил при помощи пистолета своего пассажира и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.