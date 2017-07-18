На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепельные массы на 5 км

27 января на Камчатке вулкан Карымский выбросил пепельные массы слобом высотой в 5 километров. Так уведомили представители Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Специалисты зафиксировали, что пепел покрыл 80 километров на северо-восток от вулкана по направлению к Кроноцкому заливу. К счастью, облако прошло в стороне от населенных пунктов. В связи с геологической активностью над вулканом установили высокий "оранжевый" код опасности для воздушно-транспортных средств.

Карымский находится на расстоянии в 115 километров от столичного города Петропавловска-Камчатского. Он демонстрирует одну из самых высоких активностей в регионе. Высота природного объекта составляет 1468 метров. Его кратер непрерывно выпускает нагретые газы. За сотню лет эксперты зафиксировали 20 извержений.