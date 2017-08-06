В Лондоне автомобиль задавил троих подростков на остановке

В Лондоне автомобиль насмерть задавил троих подростков на остановке. Инцидент произошел в столице Великобритании 27 января в темное время суток.

Сегодня ночью в одном из районов Лондона произошло серьезное ДТП. Сообщается, что виновником трагедии стал водитель автомобиля 28 лет. Мужчина управлял Audi темного цвета и неожиданно совершил наезд на остановку общественного транспорта. В этот момент в стеклянной конструкции находились несовершеннолетние люди. Повреждения были такой силы, что никто из них не смог выжить. Прибывшая на место инцидента «Скорая помощь» только констатировала гибель подростков.

Водитель, виновный в ДТП, также получил ранения. Молодой человек был доставлен в больницу. В отношении него ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший музыкант, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство, вступил в интимную связь с надзирательницей тюрьмы.