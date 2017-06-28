В Мурманской области жительница после развода забрала у супруга дверь

В Североморске Мурманской области местная жительница после развода забрала у супруга входную дверь в квартиру. Об этом уведомили в пресс-службе регионального Управления ФССП.

По решению суда разведенная пара должна была разделить имущество в установленном порядке, а супругу обязали выселиться из квартиры. Женщина выполнила свою часть условий: передала бывшему мужу часть домашней утвари, которую нажила во время семейной жизни, и сообщила сотруднику службы приставов о своевременном выселении из жилой площади.

Судебный пристав вместе с экс-супругом пришли по адресу, чтобы проверить слова женщины. Они очень удивились, заметив отсутствие двери. Бывшая жена сняла её и завесила дверной проем ковром. Взыскатель выразил возмущение таким поступком, однако представитель ФССП объяснил, что унесение дверей в судебном постановлении не запрещается. Поэтому исполнительное производство признали исполненным.