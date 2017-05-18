В аэропорту Иркутска иностранец пытался откупиться от полицейского взяткой

В аэропорту Иркутска иностранный пассажир пытался откупиться от полицейского взяткой. Об этом уведомили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

В сообщении сказано, что сотрудники транспортной полиции уличили иностранца в административном нарушении миграционного законодательства. Гражданин неназванной страны захотел избежать наказания и предложил представителю закона 1000 рублей, чтобы тот не привлекал пассажира к ответственности.

Предполагаемого коррупционера задержали и сделали фигурантом заведенного дела о покушении на мелкое взяточничество. Вскоре нарушитель ответит за свой поступок перед судом. Максимальное наказание за инкриминируемое ему преступление составляет год лишения свободы.