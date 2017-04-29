В Дагестане зафиксированы вспышки дизентерии

Представители дагестанского Министерства Чрезвычайных Ситуаций проинформировали проживающих в республике людей о том, что были зафиксированы случаи заражения дизентерией.

Как выяснили специалисты, причиной распространения опасной болезни оказалась питьевая вода, которая поступает в жилые дома. С целью оповещения людей об угрозе их здоровью, сотрудники ведомства выехали в поселок Ленинкент и с помощью громкоговорителя стали оповещать население об опасности.

В обращение к жителям было сказано, что в их населенном пункте были зафиксированы случаи инфицирования дизентерией. С целью избежания дальнейших случаев заражения, рекомендовано не употреблять в пищу и личную гигиену воду из под крана. При первых признаках ухудшения состояния здоровья, рекомендуется немедленно обращаться за помощью к участковому врачу.

Запись о предупреждении оказалась на просторах социальных сетей. Местные жители были сильно возмущены тем, что их поздно предупредили о существующей угрозе, также тем, что пока власти не предприняли никаких мер для предупреждения дальнейшего распространения опасной инфекции.