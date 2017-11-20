Брянский суд из-за клубнички приговорил 55-летнего мужчину к 2 годам условно

В Брянске суд приговорил 55-летнего лже-производителя клубнички к двум годам условного срока. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2009 году осужденный зарегистрировал индивидуальное предприятие. Со статусом начинающего предпринимателя ему удалось получить грант от Департамента экономического развития. Специалисты поверили данным фиктивных документов, которые свидетельствовали о возведении собственного хозяйства по круглогодичному выращиванию клубники.

Бизнесмен получил государственную субсидию на сумму в 300 тысяч рублей, однако потратил их не на развитие производства, а на покупку личного автомобиля "Нива". Сотрудникам департамента он продемонстрировал подделанную отчетность.

Во время судебного процесса мужчина полностью возместил финансовый ущерб, сознался в преступлении и содействовал расследованию. Учитывая эти смягчающие обстоятельства, ему вынесли условный приговор.