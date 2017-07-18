В Воронеже задержан преступник, ограбивший несколько грузовиков

В Воронеже задержали преступника, который ограбил стоянку с грузовыми автомобилями. Злоумышленнику удалось украсть 51 тысячу рублей и видеорегистраторы.

В Воронеже были ограблены 4 грузовых авто, которые оставались на парковке по улице Витрука. Как установили сотрудники правоохранительных органов, в ночное время суток 20 января неизвестный гражданин взломал замки грузовиков, похитив при этом видеорегистраторы и деньги на сумму в 51 тысячу рублей. Представитель компании, которой принадлежат автомобили, обратился с заявлением в полицию.

В ходе оперативно-розыскных действий был задержан 49-летний гражданин, проживающий в Железнодорожном районе. С помощью отвертки он взламывал замки грузовых автомобилей. Как установили следователи, ранее мужчина привлекался к ответственности за кражи, а также за умышленно нанесение тяжелого вреда здоровью, которое привело к смерти.

Как заявили представители ГУ МВД области, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент злоумышленник находится в изоляторе.