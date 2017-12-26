Водитель автобуса в Ростове смотрел порно за рулем

Водитель автобуса в Ростове-на-Дону смотрел порноролик за рулем транспортного средства. Очевидцами этого инцидента стали пассажиры маршрутки.

Накануне в городском автобусе, осуществляющим рейс по городу Ростов-на-Дону, произошла нестандартная ситуация. Она могла повлиять на безопасность движения и привести к дорожно-транспортному происшествию

Сообщается, что водитель автобуса не смог удержаться, чтобы не включить ролик откровенного эротического содержания и не посмотреть его прямо на работе. Примечательно, что в этот момент мужчина находился за рулем транспортного средства и вез ряд пассажиров.

Момент просмотра порноролика смог снять очевидец, который находился тогда в салоне маршрутки. На любительском видео можно разглядеть, как шофер одной рукой держит руль, а во второй держит перед глазами мобильное устройство, на котором воспроизводится откровенный эпизод фильма.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону из-за замыкания в моторном отсеке вспыхнул междугородный автобус.