В Брянске в течении нескольких минут потушили иномарку

В Брянске в течении нескольких минут был потушен легковой автомобиль. На данный момент специалисты выясняют причины возгорания автомобиля марки Volkswagen.

В Фокинском районе Брянска произошло возгорание легкового транспортного средства. Информация о чрезвычайном происшествии поступила дежурному МЧС ранним утром 27 января.

Как проинформировали представители экстренной службы, на место вызова прибыли две автоцистерны из пожарной части. Оказавшись на месте пожара, пожарниками была обнаружена иномарка с горящим моторным отсеком.

До наступления семи часов утра пожар был полностью локализован. Во время инцидента никто из людей не пострадал. На данный момент экспертами устанавливаются причины, которые привели к столь опасным последствиям.

Представители МЧС напомнили гражданам, что необходимо быть осторожными при обращении с огнем и электроприборами. Соблюдать и придерживаться правил противопожарной безопасности. Так как в дальнейшем это убережет жизнь от огня.