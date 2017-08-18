В Прохоровском районе бизнесмен уничтожил участок земли

В Прохоровском районе уничтожен плодородный слой земли более пяти гектар. Бизнесмен начал разработку песка на земле, которая была предназначена для использования сельским хозяйством.

На территории Прохоровского района был уничтожен плодородный участок земли на 5,99 гектарах. Бизнесмен арендовал участок земли, которая была предназначена под применение сельского хозяйства и начал там разрабатывать песчаный карьер, площадь которого составляет свыше 1 520 кв метров. Работы производились летом минувшего года, которые нанесли ущерб более чем на 2 млн рублей. Работники прокуратуры района считают, что последствия такой инициативы предпринимателя крайне пагубные.

По факту произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено, все материалы были отданы в Прохоровский районный суд.