Жителя Астрахани наказали штрафом за оскорбления родственницы в соцсети
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Суд Астрахани наказал местного жителя штрафным взысканием за оскорбления в адрес родственницы в социальной сети. Об этом уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.
К прокурорам Трусовского района города обратилась астраханка, которая пожаловалась на резкие высказывания со стороны племянника. По словам потерпевшей, в октябре 2017 года мужчина присылал её сестре сообщения во "ВКонтакте" с неприятным содержанием относительно своей тети, оскорблявшим её достоинство. Разногласия между родственниками начались на фоне разделения квартиры.
Сотрудники прокуратуры дали делу ход. В конечном итоге мужчине выписали административный штраф в размере тысячи рублей. Решение суда уже приобрело силу.