Жителя Астрахани наказали штрафом за оскорбления родственницы в соцсети

Суд Астрахани наказал местного жителя штрафным взысканием за оскорбления в адрес родственницы в социальной сети. Об этом уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.

К прокурорам Трусовского района города обратилась астраханка, которая пожаловалась на резкие высказывания со стороны племянника. По словам потерпевшей, в октябре 2017 года мужчина присылал её сестре сообщения во "ВКонтакте" с неприятным содержанием относительно своей тети, оскорблявшим её достоинство. Разногласия между родственниками начались на фоне разделения квартиры.

Сотрудники прокуратуры дали делу ход. В конечном итоге мужчине выписали административный штраф в размере тысячи рублей. Решение суда уже приобрело силу.