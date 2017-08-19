В Астрахани у стен Суворовского училища задержали наркодилеров

26 января в Астрахани поблизости от территории местного Суворовского училища задержали наркодилеров. Об этом рассказали представители регионального УМВД.

Правоохранители проверили нескольких мужчин по подозрению в торговле наркотическими веществами синтетического происхождения. Подозреваемые ехали на легковом автомобиле перед мостом через Царев, когда их остановили сотрудники полиции. Специально подготовленная служебная собака сумела обнаружить вещества, запрещенные для хранения по законодательству РФ.

В социальных сетях жители города возмутились смелостью дилеров. Они сделали предположение, что такими темпами преступники вскоре начнут продавать наркотики "под окном губернатора".