В Приамурье арестована техника, задействованная в строительстве космодрома

24-го числа этого месяца работниками минприроды Амурской области и регионального УФССП была арестована тяжелая техника. Ее собственником является одна из фирм, задействованных в возведении объектов будущего космодрома Восточный.

Как проинформировали представители министерства природных ресурсов, была арестована техника, хозяином которой является одна из компаний принимающих участие в строительстве будущего космодрома «Восточный». Причиной для подобных действий послужила несвоевременная оплата ранее выписанного штрафа за незаконную добычу ресурсов, а также неуплата за причиненный ущерб для окружающей природы. Арест имущества был осуществлен на территории ЗАТО Циолковский.