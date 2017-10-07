«Новая Шурыгина»: В Москве семиклассница занялась сексом за бутылку вина

В Москве семиклассница занялась сексом за бутылку вина с 5 сверстниками. Уголовное дело против молодых людей не возбудили, поверив их словам, а девочке дали прозвище «новая Шурыгина», как сообщает VladTime.

Школьница отдалась двум парням в подъезде, а потом был половой акт с ещё троими на Краснодарской улице. Всё это компания засняла на видео и выложила в Сеть. Мать девочки заявила в полицию на насильников, однако по итогам следствия правоохранители заявили, что состава преступлениям нет. Они поверили словам четверых из пяти школьников.

Последнего в настоящее время разыскивают. Мать несовершеннолетней позже забрала своё заявление, отмечая, что парни ни в чём не виноваты, а это её дочь повела себя аморально. Интернет-пользователи стали предрекать девочке «телевизионную карьеру», намекая, что она, как и Диана Шурыгина, будет раскручиваться Андреем Малаховым в ток-шоу.