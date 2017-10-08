В Барнауле машина провалилась под землю на парковке

В Барнауле автомашина провалилась под землю на парковке. Целый участок асфальта потрескался и утащил за собой транспортное средство.

27 января в утренние часы в столице Алтайского края было зафиксировано происшествие на дороге. Очевидцы вызвали подмогу и инцидент разрешился в хорошую сторону.

Сообщается, что на парковке возле Взлетной улицы Барнаула автомобиль, за рулем которого сидела девушка, провалился передними колесами в образовавшийся провал в грунте. Он возник неожиданно и ничего не предвещало беды.

Как рассказал сама пострадавшая, она просто ехала по улице и внезапно колеса ушли на несколько сантиметров под землю. Местная жительница не растерялась и сообщила о случившемся экстренным службам города. Через некоторое время ее автомобиль смогли вытянуть при помощи дополнительных транспортных средств на поверхность. Никто не пострадал.

Специалисты называют причиной внезапного провала грунта на парковке размывание асфальта из-за аварии на теплотрассе. Ранее в Алтайском крае неоднократно случались подобные происшествия. Среди пострадавших были не только легковые автомобили, но и грузовики, а также экскаватор.