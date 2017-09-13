В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Курский и Киевский вокзалы
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27 января из-за угрозы взрыва вМоскве правоохранители эвакуировали здания Курского и Киевского вокзалов. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь Дирекции железнодорожных вокзалов Тимур Соцкий.
Источник уведомляет, что сотрудники экстренных служб получили анонимные сигналы о предполагаемом минировании помещений при помощи взрывных устройств. По словам Тимура Соцкого, с Курского вывели в общей сложности 750 человек.
Представители спецслужб проверяют учреждения на предмет наличия опасности для пассажиров. 10 января Тимур Соцкий также информировал о том, что полиция проверяла Ярославкий, Казанский и Ленинградский вокзал после поступивших сообщений о возможных взрывах.