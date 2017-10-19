Американка сообщила полиции об убийстве двоих детей из-за развода

31-летняя американка из штата Индиана сообщила полиции о том, что убила двоих своих детей из-за развода с мужем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

События произошли 16 ноября 2016 года в городе Дарлингтоне. Брэнди и Джейсон Уорли поженились в 2009 году. Однако через шесть лет брака супруг заявил о намерении развестись. Он уведомил жену, что уже подал соответствующие документы. Джейсон отказался ложиться с ней в одну постель. Тогда Брэнди предложила ему лечь на кресле в комнате их дочери Чарли, но мужчина отказался, о чем теперь жалеет. Он предполагает, что смог бы предотвратить смерти.

В 4:35 женщина позвонила в полицию и хладнокровно призналась в том, что травмировала себя и убила собственного сына и дочь. Прибывшие правоохранители обнаружили мертвыми 7-летнего Тайлера и 3-летнюю Чарли с ножевыми ранениями в области шеи. Похожие повреждения они заметили у Брэнды, которая со следами крови на одежде сидела в том самом кресле, где должен был ночевать Джейсон. Подозреваемая сообщила, что убила детей из-за того, что муж вознамерился уйти от неё и забрать их. Во время опроса Брэнди рассказала полицейским, что устала и употребила дифенгидрамин. Первое заседание по этому делу прошло на днях - в январе.