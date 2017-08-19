На севере Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

27 января на севере Москвы автомобиль иностранного производства смертельно травмировал пешехода. Так уведомили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Инцидент зафиксировали в Левобережном районе возле здания №110 на Ленинградском шоссе. Иномарка Suzuki под управлением мужчины по неизвестной причине наехал на человека. Пострадавший получил серьезные повреждения, от которых быстро скончался.

Сотрудники госавтоинспекции прибыли на место ДТП и начали изучать обстоятельства гибели человека. Вскоре они намерены определить события, повлекшие столкновение, и определить степень вины водителя, который остался дожидаться правоохранительных органов.