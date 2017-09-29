В Белогорске ограбивший магазин горожанин потребовал вызвать такси

В Белогорске осудили горожанина 25 лет, который ограбил магазин и потребовал вызвать для него такси. Об этом уведомили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Преступление было совершено в октябре. Правоохранители установили, что злоумышленник вошел на территорию торговой точки, извлек нож и угрожая этим оружием заставил продавца отдать ему наличные из кассы, алкогольные напитки и сигареты. После этого мужчина решил уехать на такси, вызвать которое также приказал сотруднице магазина. После прибытия автомобиля, он отобрал мобильный телефон и уехал в неизвестном направлении.

Во время расследования полицейские установили личность грабителя, задержали и выдвинул обвинение. Судья признал обвиняемого виновным. Он вынес обвинительный приговор на четыре года и шесть месяцев заключения.