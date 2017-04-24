В Омске на 7-й Северной улице загорелся дом

На улице Северная 7-я в Омске произошёл пожар. На данный момент с воспламенением борются 2 бригады пожарной службы, периметр оцеплен.

Как позже стало известно, воспламенение произошло в частном доме. Очевидец заснял инцидент на камеру. На кадрах можно увидеть, что сотрудники 24-й и 7-й пожарной службы прибыли на улицу Северная 7-я в Омске.

Густой дым окутал улицу, что только усложняет приближение пожарных к очагу возгорания. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.