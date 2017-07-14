В Калининграде бездомный кот спас пропавшего подростка от гибели

В Калининградской области бездомный кот спас пропавшего подростка от возможной гибели. Ласковое животное согревало мальчика своим теплом.

Стала известна развязка случая, когда неожиданно пропал из поля зрения подросток из поселка Калининградской области. В настоящее время он сам явился домой и рассказал, что его спас от ночных морозов бездомный кот.

Школьник пояснил, что решил прогулять один день в школе и отправился к своей бабушке, которая жила в соседнем поселке. Женщины дома не оказалось, и подросток самостоятельно решил вернуться в собственный дом, однако до заката солнца этого сделать не удалось, и он заночевал в заброшенном сарае. Все это время его согревал собственным теплом кот, что ютился там же.

Затем мальчик решил взять животное к себе домой в знак благодарности и назвал его Спасателем.

В настоящее время потерявшийся школьник находится дома и с ним провели профилактическую беседу в местном отделении полиции.