В Уссурийске таксисты заставили подростка умыться зеленкой за неустановленный поступок. Видеозапись процесса попала в Instagram.

Мужской голос за кадром заставляет молодого человека произнести вслух, что тот "кинул таксистов" и за это готов потерпеть наказание. В качестве санкции водители такси избрали обливание зеленкой. Парню пришлось набрать жидкости в горсти и самостоятельно испачкать себе лицо и волосы.

После этого мужчина вылил еще немного зеленки ему на голову и приказал поднять голову в сторону камеры, чтобы запечатлеть позор. Отбывающий наказание пожаловался на попадание вещества в глаз, однако снимающий это проигнорировал.

Многие пользователи социальных сетей восприняли ситуацию отрицательно. Они посчитали, что наказывать людей за проступки при помощи зеленки - это чересчур. Другие же согласились с таксистами Приморья и поддержали их действия.