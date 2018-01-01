В Подмосковье зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В Московской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции. В настоящее время более пятидесяти пострадавших детей выписаны из больницы.

Первый звонок о ряде пострадавших детей из кадетской школы города Люберцы Московской области поступил 13 января. За считанные дни список отравившихся пищевыми продуктами пополнился 57 детьми и почти двумя десятками взрослых. Предположительно, они питались в школьной столовой некачественной пищей с бактериями сальмонеллеза. Это и стало основным фактором отравления большого количества детей. У всех были выявлены одинаковые признаки отравления.

Большинство из них поступило в местные больницы. К настоящему отрезку времени почти все из них уже выписаны в удовлетворительном состоянии, несколько молодых людей по-прежнему продолжают восстановление в больничных палатах.

Сообщается, что против Кадетской школы Подмосковья уже возбуждено административное дело, а директор образовательного учреждения уволился.

Ранее мы рассказывали о случае отравления в школе-интернате, который находится в Электростали Московской области.