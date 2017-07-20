В Ростове под буровым шнеком погиб 38-летний рабочий

В Ростове-на-Дону под буровым шнеком погиб 38-летний рабочий. Многотонная деталь упала на мужчину во время сборочных работ в цеху предприятия.

26 января в Ростове-на-Дону был зафиксирован несчастный случай на производстве. Сообщается, что трагедия разыгралась на местном предприятии при совершении сборочных работ бурильной техники. Известно, что бригада рабочих осуществляла сборку самодельного аппарата, предназначенного для проведения бурильных работ. Они устанавливали поочередно агрегаты для строительной техники. В процессе формирования копровой установки что-то пошло не так, и с высоты нескольких метров упал на землю буровой шнек.

На этом месте находился 38-летний рабочий производства. Он получил ряд травм, несовместимых с жизнью, и помощь медиков ему не потребовалась – он скончался на месте событий.

В настоящее время в цехах предприятия проводится проверка, которая устанавливает детали всего случившегося. Затем будет принято процессуальное решение следователей.