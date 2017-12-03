В Челябинске пьяный таксист попал с клиентом в две аварии. В салоне пострадавшего автомобиля находилась женщина-пассажирка.

26 января в вечернее время автомобиль такси одной из транспортных компаний Челябинска выехал на вызов клиента. Забрав пассажирку, машина направилась по городу. Через некоторое время водитель такси допустил небольшое столкновение с автомобилем своего коллеги, который стоял впереди него на светофоре.

После ДТП виновник поспешил скрыться с места инцидента и нажал на газ. За ним поехал недовольный водитель пострадавшего автомобиля. В ходе погони первый автомобиль такси с пассажиром едва не столкнулся с троллейбусом и остановился. В этот момент преследователи смогли догнать нарушителя спокойствия и обезвредить его. На место инцидента одновременно подъехал экипаж полиции, который и составил протокол о нарушении ПДД.

Сообщается, что водитель такси, по вине которого произошло две аварии, был в этот момент пьян и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.