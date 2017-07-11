В Ростове обнаружили труп новорожденной в мусорном контейнере

26 января в Ростове горожанин обнаружил труп новорожденной девочки, которую поместили в мусорный контейнер. Об этом уведомили в пресс-службе регионального СУ СК.

Мертвого младенца нашли в месте выброса мусора на проспекте 40-летия Победы. В связи с происшествием городской Следственный комитет начал проверку ситуации. Во время предварительного осмотра тела явных следов насильственной смерти обнаружить не удалось. Подробности и причины гибели должна установить судебно-медицинская экспертиза, проведение которой уже назначено следователями.

Правоохранители уже собрали всю необходимую информацию с места инцидента. Сейчас они пытаются выяснить личность матери покойной и обстоятельства, при которых малышка погибла.