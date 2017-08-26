В Москве перевернулось такси из-за наезда на сугроб. Инцидент произошел на юго-западе российской столицы ночью 27 января.

В темное время суток в ночь с 26 на 27 января на набережной реки Москвы в центральной части города произошло ДТП с участием автомобиля такси. Сообщается, что машина ехала в сторону Московской области на довольно большой скорости. Затем колесо попало под крупный сугроб снега. От этого взаимодействия с неожиданным препятствием машину повело в сторону, и она перевернулась, встав на бок.

Известно, что лобовое стекло пострадавшего автомобиля было полностью разбито, и водитель был зажат в салоне в непривычном положении.

Прибывшие на место аварии экипажи скорой медицинской помощи и полицейские смогли констатировать, что никто из людей в ДТП не пострадал. Сам водитель смог пояснить, что не заметил сугроб, поэтому произошло столкновение.

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