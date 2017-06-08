Житель южного района Москвы заживо сгорел в своей квартире

27 января в одном из южных районов Москвы местный житель заживо сгорел внутри своей квартиры. Об этом столичным СМИ стало известно из собственных источников.

Инцидент произошел в доме №7 по улице Академика Миллионщикова. Причина возгорания остаётся неизвестной. Подробности ситуации выясняются.

Сегодня на "Версии" опубликовали информацию о том, что ночью во время пожара на Волоколамском шоссе умерла женщина, а её ребенок получил серьезное отравление продуктами горения и был госпитализирован. Угроза для его жизни сохраняется.