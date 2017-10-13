В Туймазы появились мошенники, берущие деньги под видом ЖКУ

В городе Туймазы в Башкирии появились мошенники, берущие деньги под видом оплаты ЖКУ. Они заявляют, что проводится коллективная замена межкомнатных и входных дверей из дерева и металла, и это не бесплатно.

В почтовых ящиках жители Туймазы уже не раз находили извещения об этом. Руководитель юридического отдела ООО «УК ЖКХ» Ирина Гафурова отмечает, что на самом деле коллективная замена дверей в квартирах не производится управляющей компанией. Такие решения принимаются собственниками самостоятельно. Компания, которая извещает жителей Туймазы о якобы обязательной замене дверей, на самом деле не существует.

Юристы просят людей в случае, если возникают какие-либо сомнения, обязательно звонить в свой ЖЭК и узнавать, действительно ли нужно платить за какую-то услугу. Доверять извещениям о замене дверей не рекомендуется, как сообщает «Версия Инфо».