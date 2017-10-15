В Москве на пожаре погибла женщина и отравился ребенок. Инцидент произошел 27 января в ночное время на Волоколамском шоссе.

Сегодня в темное время суток на пульт дежурного экстренных служб российской столицы поступило тревожное сообщение. Очевидцы рассказали, что полыхает квартира по всей площади в доме, расположенном на Волоколамском шоссе Москвы.

Пожарные бригады в срочном порядке прибыли на место инцидента и принялись к ликвидации возгорания. В течение некоторого времени огонь удалось локализовать, а затем полностью уничтожить.

На месте трагедии обнаружено двое человек. Женщина скончалась на месте еще до приезда медиков «скорой помощи». Ребенок, находившийся также в помещении, выжил. Сейчас его доставили в медицинское учреждение, однако специалисты не дают прогнозов относительно его будущего здоровья. У него зафиксировано очень серьезное отравление продуктами горения.

Сейчас на месте инцидента работают не только профессиональные тушители, но и следователи. Устанавливается точная причина возгорания квартиры.

Накануне в другом районе Москвы также полыхала квартира многоэтажного дома. Тогда погибло двое детей.