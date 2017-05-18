В Липецкой области под грузовиками утонул мост

26 января в районе 12 часов дня под грузовыми автомобилями, перевозившими свеклу для дальнейшей переработки на сахарный завод в населенном пункте Большое Попово Лебедянского района, деформировался мост. Полотно моста неподалеку от села Куликовка-2 погрузилось под воду.

О данном инциденте проинформировали в МЧС. Движение транспорта временно было перекрыто. Подчеркивается, что данное происшествие не отразилось на жизнеобеспечении населения и транспортном сообщении с районным центром. При этом, все что требуется для села, доставляется в объезд через Лебедянь. Приблизительное расстояние составляет 54 км.

Отмечается, что сотрудники МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности, а в случае возникновения происшествий обращаться за помощью в экстренные службы.