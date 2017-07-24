В Мурманске нетрезвая женщина вонзила нож в бедро подруги

В Мурманске нетрезвая женщина вонзила нож в бедро своей 64-летней подруги. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Медики госпитализировали в больницу пациентку без определенного места жительства с колото-резанной раной на правой ноге. Определив подозрительный характер травмы, медицинские работники отправили сигнал в полицию. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что пострадала от рук знакомой, у которой она проживала некоторое время.

По словам раненной, женщины вместе употребляли спиртные напитки в квартире на улице Гагарина. Во время общения между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого хозяйка жилья разгневалась и ранила собеседницу кухонным ножом. Полицейские задержали подозреваемую и установили, что она ранее уже была судима за кражу. Против напавшей возбудили уголовное дело.