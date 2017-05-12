Четверых граждан Северной Кореи избили в Москве

Четыре человека, которые являются гражданами Северной Кореи, получили травмы различной степени тяжести во время драки с применением оружия. Инцидент случился в одном из хостелов столицы, проинформировали СМИ, ссылаясь на представителя пресс-центра управления МВД РФ в Москве.

Как сообщили корреспондентам в ходе проведения интервью, четверо граждан КНДР получили телесные повреждения в результате их избиения, личности нападавших на данный момент не выяснены. Потерпевшие были вынуждены обратиться к медикам для оказания им необходимой помощи.

По данному инциденту было заведено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия по поиску нападавших.

Напомним, что ранее СМИ публиковали информацию о том, что в хостеле на Мукомольном проспекте произошла драка. Выехавшие на место инцидента сотрудники полиции выяснили, что нападавшие совершили избиение граждан КНДР, причем, в отношении одного из них применили пистолет. Троих потерпевших доставили в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести, двое – с травмами головы и один в состоянии алкогольного опьянения и с огнестрельным непроникающим ранением.