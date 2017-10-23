Лже-минера аэропорта в Петербурге наказали обязательными работами

Лже-минера аэропорта в Санкт-Петербурге наказали обязательными работами. Инцидент с телефонным звонком неизвестного произошел в «Пулково» в прошлом году.

Сегодня вынесли обвинительный приговор мужчине, который по неустановленным причинам решил внести неразбериху в работу международного аэропорта Северной столицы России.

Мужчина звонил с заявлением о заложенном на борту летевшего в Новосибирск самолета взрывного устройства. По правилам безопасности, спецслужбы аэрогавани Санкт-Петербурга обязаны были в полном объеме отработать поступившее сообщение. В результате рейс был задержан на несколько часов, поскольку производился полноценный осмотр авиалайнера в условиях нестандартной ситуации.

Известно, что сам лже-минер самолета находился в этот момент недалеко от воздушного транспорта и имел возможность с близкого расстояния наблюдать за работой персонала аэропорта.

Теперь пассажир «Пулково» получил один год прохождения обязательных работ с удержанием процента зарплаты в доход страны.