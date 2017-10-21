В Ленинградской области мужчина ранил ножом жену и дочь

В Сестрорецке Ленинградской области 37-летний мужчина ранил жену и дочь. Об этом 26 января рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

По версии правоохранителей, события произошли примерно в 2 часа ночи в доме № 11 на Набережной реки Сестры. Безработный глава семейства вошел в квартиру, будучи в нетрезвом состоянии. Он завязал конфликт с родственниками, а затем схватил нож напал на супругу, ударив её в область живота и груди. 16-летний подросток бросилась на защиту матери и тоже получила ранение в грудную клетку.

Соседи обеспокоились громкими криками и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ведомства задержали подозреваемого. Девочку и женщину в тяжелом состоянии увезли медики "скорой помощи" для последующей госпитализации. Мужчину также увезли в больницу с травмами.

Полицейские занимаются проверкой обстоятельств инцидента. После выяснения ситуации они определять необходисоть возбуждения уголовного дела.