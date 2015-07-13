В Москве машина полиции задавила упряжку с собаками. Необычным транспортом в условиях мегаполиса управляла пенсионерка на санях.

Сегодня специалисты скорой медицинской помощи столкнулись с необычным вызовом. Необходимо было оказать помощь 64-летней женщине. Она управляла упряжкой, запряженной собаками, и попала под колеса автотранспортного средства.

Известно, что ДТП произошло недалеко от природного парка «Лосиный остров» в российской столице. Автомобиль правоохранительных органов ехал по городской улице, а навстречу ему направлялись сани с собаками.

Проходя мимо тележки с собаками, произошло столкновение по касательной. Причиной могла стать резкая реакция нескольких собак, которые утянули сани в сторону приближающегося транспорта полиции Москвы.

Водитель экипажа оперативников не растерялся и смог оказать первую помощь после совершения аварии. В настоящее время проходит проверка инцидента, по окончанию которой будет принято процессуальное решение и назначен виновник ДТП.