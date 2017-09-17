В "Шереметьево" задержали ударившего стюардессу пассажира бизнес-класса

В аэропорту "Шереметьево" пассажира бизнес-класса, ударившего стюардессу, задержали полицейские. Об этом 26 января рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Бортпроводница обратилась в транспортную полицию аэропорта с жалобой на мужчину, который во время полета из Москвы в Нью-Йорк вел себя неподобающим образом, нарушал спокойствие соседей и создавал угрозу для безопасности других пассажиров. Предупреждения и просьбы бортпроводницы он игнорировал, а затем нанес ей удар по лицу.

Личность дебошира установили. Им оказался 38-летний москвич. Против подозреваемого начали вести дело по факту избиения и хулиганства. После прибытия в московский аэропорт его задержали и оформили документ, обязывающий явиться в органы правопорядка.