Школьники из Краснодара сделали пародию на ульяновских курсантов

Школьники из Краснодара записали пародию на танец ульяновских курсантов. Видео снимали в частной продлёнке Фестивального микрорайона.

В небольшом ролике несколько учащихся ходят, пританцовывая, по помещению, в достаточно откровенном виде, а некоторые даже имитируют половой акт. Видео шокировало краснодарцев, отметивших, что лучшим его завершением было бы появлением «родителя с ремнём», как сообщает «Версия Инфо».

Интернет-пользователи назвали ролик худшей пародией на знаменитый танец ульяновских курсантов. По мнению комментаторов, происходящее в видео имело слишком развратный характер, как для учащихся школы, и ничего смешного там не было. Некоторые также отметили, что подобные пародии уже надоели сами по себе, и это точно не то, что следует повторять.