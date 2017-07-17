В Кургане женщина зарезала своего сожителя в результате ссоры

В Кургане молодая женщина зарезала мужчину, который проживал совместно с ней. Погибший был старше своей убийцы на 18 лет.

Данный инцидент случился осенью минувшего года. Согласно версии следователей, в результате совместного распития спиртных напитков в доме своей знакомой, на почве внезапно возникшей неприязни, произошел конфликт со своим 54-летним сожителем. В итоге чего гражданка, схватив нож, дважды нанесла ранения мужчине. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Следующим утром женщина, завернув орудие убийства в пакет, выбросила его на улицу.

36-летней женщине выдвинуто обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК Российской Федерации. Отмечается, что свою вину в совершенном убийстве женщина признала и была заключена под стражу.