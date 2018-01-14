В Курской области двое местных жителей замерзли насмерть

За текущую неделю в Курской области двое жителей Золотоухинского района насмерть замерзли на улице. Об этом сообщил директор областного Центра медицины катастроф Владимир Постаралкин.

23 января занесенный снегом труп нашли в 300 метрах от жилых зданий деревни Щурово. Сотрудники СУ Следственного комитета выяснили, что пострадавший отправился прогуляться и пропал. К поискам привлекли полицейских.

На следующий день в деревне Никулино мертвым обнаружили 60-летнего закоченевшего мужчину. Предполагается, что причиной летального переохлаждения стало злоупостребление алкогольными напитками.

В регионе фиксируются опасные морозы. За несколько дней специалисты зарегистрировали 6 случаев переохлаждения и один - обморожения. По одному жителю из Обоянского, Льговского и Обоянского районов госпитализированы для оказания лечения.