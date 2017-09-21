В Москве после показа в кинотеатре «Смерти Сталина» пришла полиция. В России Минкульт решил отобрать выданное ране удостоверение на прокат киноленты.

26 января после одного из сеансов нашумевшего в последнее время британского фильма «Смерть Сталина» в кинотеатр Москвы пришли сотрудники правоохранительных органов. Они недолгое время пообщались с представителями кинотеатра «Пионер», а затем вновь ушли. Причины прихода полиции в кинотеатр, а также результат их деятельности ни одна из сторон комментировать отказалась.

Известно, что следующий сеанс британской киноленты должен состояться по расписанию. Посмотреть скандальную новинку про события середины двадцатого века в СССР придет посмотреть весь зал.

Сообщается, что Минкульт России уже сделал отзыв прокатного удостоверения картины «Смерть Сталина». Работники российского ведомства намекнули всем кинотеатрам, что против них может быть возбуждено административное дело за нарушение законодательства и предписаний вышестоящих органов власти.